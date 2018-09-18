Экс-министр спорта Грузии отрицает свою причастность к скандалу вокруг телекомпании «Иберия»

18.09.2018 20:54 Абсолютным бредом назвал экс-министр спорта и по делам молодежи Грузии Леван Кипиани скандал, связанный с телекомпанией «Иберия», в котором оказался замешан и он сам. Телекомпания «Рустави-2» за последнее время распространила серию аудиозаписей разговора, в которых, по мнению журналистов, участвуют Кипиани и Заза Окуашвили - один из основателей Omega Group, в которую входит «Иберия».



В одной из таких аудиозаписей Кипиани говорит Окуашвили, что Уча Мамацашвили – это двоюродный брат экс-премьера, миллиардера Бидзины Иванишвили, ведет переговоры с правительством страны, планирует встретиться с премьер-министром и просит два миллиона долларов для урегулирования проблем, связанных с телекомпанией. В связи с ситуацией вокруг телекомпании «Иберия» прокуратура Грузии уже возбудила уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в крупном размере».



Накануне, 17 сентября, Кипиани в течение нескольких часов пришлось давать показания следователям прокуратуры Тбилиси. В итоге он заявил, что скандал вокруг «Иберии» надуманный и он не имеет к нему отношения. «Мы сотрудничаем со следствием. Будем сотрудничать и в будущем. Следствие все установит. То, что происходит, является абсолютным бредом. Это чьи-то политические, финансовые интересы. Я не буду в них участвовать, и отмежевываюсь от этого, - сказал Кипиани журналистам. - Все это является выдуманной ложью. Экспертиза и следствие установят и аутентичность аудиозаписей».



Вместе с тем Кипиани назвал себя «жертвой» и не стал прямо отвечать на вопрос о том, состоялся ли на самом деле между ним и Окуашвили подобный телефонный разговор. Между тем глава МВД Грузии Георгий Гахария считает, что опубликованные аудиозаписи необходимо изучить.















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