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Парламенту Грузии предлагают учредить должность секретаря Патриархии


18.09.2018   21:01
Патриархия Грузии должна иметь в парламенте своего представителя - новая законодательная инициатива уже зарегистрирована в парламенте, и переслана на рассмотрение комитету юридических вопросов.

Автором инициативы является кандидат в президенты Михаил (Гела) Салуашвили. По инициативе его организации, Союз восстановления справедливости глас народа: Бог наша справедливость, следует разработать институт парламентского секретаря Православной Церкви.

"Парламентский секретарь будет полноправным представителем Церкви в парламенте, и будет содействовать большей коммуникации между парламентом и Церковью"- читаем в пояснительной карте инициативы.

Согласно документу, подготовленному Салуашвили, у парламентского секретаря Церкви будет заместитель, а также в случае необходимости в каждом комитете парламента заместители, осуществляющие координацию. В пояснительном листе также сказано, что "Парламентского секретаря Апостольской Автокефальной Православной Церкви Грузии назначает на должность и освобождает с должности католикос-патриарх Апостольской Автокефальной Православной Церкви Грузии".

У парламентского секретаря Церкви будет право включиться в деятельности парламента, и принять участие в рассмотрении законопроектов.

По инициативе Гелы Салуашвили, парламентский секретарь Церкви должен быть подотчетным не перед парламентом, а перед патриархом. А также по законопроекту Салуашвили, парламентскому секретарю дается возможность подготовить законодательные предложения, или замечания по другим законопроектам в парламенте.

"Исходя из библейских ссылок, в настоящем на наших глазах идет т.н. этап разоблачения последнего времени. Последнее предусматривает не только выявление той ли иной проблемы разной степени, стоящей перед страной, но и разработку конкретного механизма и модели их урегулирования"- читаем в пояснительной карте законопроекта.







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