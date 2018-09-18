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Цихелашвили: Государство обязано эффективно реагировать на дискриминацию и все его ведомства выражают готовность
18.09.2018 21:10
Государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили и Верховный комиссар ОБСЕ по делам этнических меньшинств Ламберто Заниер открыли круглый стол, посвящённый Грацким рекомендациям по доступу к правосудию представителей этнических меньшинств.
На встрече также выступили Народный защитник Нино Ломджария и посол Италии в Грузии, представитель государства - председателя ОБСЕ Антонио Энрико Бартоли. Кетеван Цихелашвили обратила внимание на те вызовы, с которыми сталкиваются представители этнических меньшинств в Грузии.
По её словам, Аппарат государственного министра и Правительство Грузии плодотворно сотрудничают с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам этнических меньшинств и его офисом, что проявилось в интенсивной работе по определению политики гражданской интеграции и равноправия в Грузии.
«Неоднократно было отмечено со стороны офиса Верховного комиссара, что у Грузии одна из самых успешных и прогрессивных стратегий по гражданской интеграции в регионе. Думаю, что эффективность этой политики заключается в том, что мы постоянно анализируем вызовы и предпринимаем ответные шаги. Конечно, мы не ограничиваемся сегодняшними результатами. Тот факт, что мы одни из первых в регионе не означает, что у нас нет вызовов.
Сегодня мы говорили о Грацких рекомендациях о доступе к правосудию. Я думаю, что у нас положительные результаты - у нас есть антидискриминационное законодательство. Мы готовы сотрудничать с нашими партнерами в решении оставшихся вызовов. Однако очевидно, что нигде, ни в одном обществе, в том числе и у нас проблема никогда не исчерпается, а государство обязано эффективно реагировать на дискриминацию», - заявила Государственный министр.
Целью Грацких рекомендации является помощь государствам-членам ОБСЕ улучшить доступ представителей этнических меньшинств к правосудию и повысить их доверие к судебной системе.
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