Цихелашвили: Государство обязано эффективно реагировать на дискриминацию и все его ведомства выражают готовность

18.09.2018 21:10 Государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили и Верховный комиссар ОБСЕ по делам этнических меньшинств Ламберто Заниер открыли круглый стол, посвящённый Грацким рекомендациям по доступу к правосудию представителей этнических меньшинств.



На встрече также выступили Народный защитник Нино Ломджария и посол Италии в Грузии, представитель государства - председателя ОБСЕ Антонио Энрико Бартоли. Кетеван Цихелашвили обратила внимание на те вызовы, с которыми сталкиваются представители этнических меньшинств в Грузии.



По её словам, Аппарат государственного министра и Правительство Грузии плодотворно сотрудничают с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам этнических меньшинств и его офисом, что проявилось в интенсивной работе по определению политики гражданской интеграции и равноправия в Грузии.



«Неоднократно было отмечено со стороны офиса Верховного комиссара, что у Грузии одна из самых успешных и прогрессивных стратегий по гражданской интеграции в регионе. Думаю, что эффективность этой политики заключается в том, что мы постоянно анализируем вызовы и предпринимаем ответные шаги. Конечно, мы не ограничиваемся сегодняшними результатами. Тот факт, что мы одни из первых в регионе не означает, что у нас нет вызовов.



Сегодня мы говорили о Грацких рекомендациях о доступе к правосудию. Я думаю, что у нас положительные результаты - у нас есть антидискриминационное законодательство. Мы готовы сотрудничать с нашими партнерами в решении оставшихся вызовов. Однако очевидно, что нигде, ни в одном обществе, в том числе и у нас проблема никогда не исчерпается, а государство обязано эффективно реагировать на дискриминацию», - заявила Государственный министр.



Целью Грацких рекомендации является помощь государствам-членам ОБСЕ улучшить доступ представителей этнических меньшинств к правосудию и повысить их доверие к судебной системе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

