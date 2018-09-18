Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Цихелашвили: Государство обязано эффективно реагировать на дискриминацию и все его ведомства выражают готовность


18.09.2018   21:10
Государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили и Верховный комиссар ОБСЕ по делам этнических меньшинств Ламберто Заниер открыли круглый стол, посвящённый Грацким рекомендациям по доступу к правосудию представителей этнических меньшинств.

На встрече также выступили Народный защитник Нино Ломджария и посол Италии в Грузии, представитель государства - председателя ОБСЕ Антонио Энрико Бартоли. Кетеван Цихелашвили обратила внимание на те вызовы, с которыми сталкиваются представители этнических меньшинств в Грузии.

По её словам, Аппарат государственного министра и Правительство Грузии плодотворно сотрудничают с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам этнических меньшинств и его офисом, что проявилось в интенсивной работе по определению политики гражданской интеграции и равноправия в Грузии.

«Неоднократно было отмечено со стороны офиса Верховного комиссара, что у Грузии одна из самых успешных и прогрессивных стратегий по гражданской интеграции в регионе. Думаю, что эффективность этой политики заключается в том, что мы постоянно анализируем вызовы и предпринимаем ответные шаги. Конечно, мы не ограничиваемся сегодняшними результатами. Тот факт, что мы одни из первых в регионе не означает, что у нас нет вызовов.

Сегодня мы говорили о Грацких рекомендациях о доступе к правосудию. Я думаю, что у нас положительные результаты - у нас есть антидискриминационное законодательство. Мы готовы сотрудничать с нашими партнерами в решении оставшихся вызовов. Однако очевидно, что нигде, ни в одном обществе, в том числе и у нас проблема никогда не исчерпается, а государство обязано эффективно реагировать на дискриминацию», - заявила Государственный министр.

Целью Грацких рекомендации является помощь государствам-членам ОБСЕ улучшить доступ представителей этнических меньшинств к правосудию и повысить их доверие к судебной системе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Туркменистан вошёл в ТОП-3 по поставкам топлива в Грузию
Рост грузинской экономики в 1-м полугодии составил 5,4%
Единый визуальный стандарт такси будет введен в Грузии с 2019 года
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Люк Коффи: США могут помочь Грузии в более успешном осуществлении мирной инициативы правительства
Проект резолюции об оккупированных регионах Грузии представлен Конгрессу США
Абхазскую милицию вернули в прошлый век
В начале 2019 года у административной границы Абхазии откроется авторынок
50 человек только из одного села Гальского района уехали на заработки в Польшу
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Кадыров поблагодарил Путина за передачу Чечне нефтяной компании
Премьер-министр Армении примет участие в сессии Генассамблеи ООН
UC Rusal в Армении начал сокращать мощности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна