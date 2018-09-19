Бахтадзе: Сохранение грузинского языка в нашей диаспоре является огромным делом

19.09.2018 10:59 «Я тоже жил за границей и когда живешь вдалеке от своей страны, особо эмоционально воспринимаешь и успех, и испытания твоей страны, думаю, всех грузин объединяет эта эмоция», — так обратился премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе к представителям грузинских диаспорских организаций, которых принял сегодня в посольстве Грузии в Вашингтоне.



Мамука Бахтадзе подчеркнул приоритетность отношений с диаспорой и отметил, что каждый грузин является активом нашей родины.



«Вы делаете патриотическое дело и хочу выразить уважение вам. Сохранение грузинского языка в нашей диаспоре является огромным делом и этот вопрос будет представлен в качестве высокого приоритета в 2019 году. Главным пунктом реформы образования является именно популяризация и сохранение грузинского языка в нашей диаспоре. С этой точки зрения, в проект бюджета будущего года уже вложен значительный ресурс. Хочу, пользуясь случаем, поблагодарить каждого из вас, кто делает это великое дело», — обратился премьер к представителям диаспоры.



Мамука Бахтадзе подчеркнул деятельности грузинских военных и отметил, что на встречах в Вашингтоне все отмечают их особую роль.



«Это – еще один пример того, что когда мы делаем наше дело, делаем его на самом высшем уровне, с высоким профессионализмом, за что хочу поблагодарить вас. Хочу поприветствовать наших студентов и сказать, что контрибуция каждого из вас в нашу экономику, что я называю общим человеческим капиталом, будет действительно самой важной. Я был на вашем месте и знаю это ощущения, эту эмоцию и ставлю себе первой задачей это – создать такую среду, где каждый молодой человек сможет реализовать себя. Если нам это удастся, Грузия будет успешной», — заявил премьер-министр.



Глава правительства поблагодарил представителей диаспорских организаций за то, что они стоят рядом с родиной и делают все, чтобы Грузия была представлена в США на очень высоком уровне.















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