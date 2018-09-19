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Залкалиани: Грузия становится главной опорой для США в регионе и за ее пределами
19.09.2018 11:06
Грузия становится главной опорой для нашего главного стратегического партнера, США в регионе и за ее пределами, — об этом во время визита в США заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
По его словам, в рамках официального визита в Соединенные Штаты Америки Грузия получила важные послания и поддержку.
Как отметил министр иностранных дел, важнейшим было заявление советника президента США Болтона, в котором он открыто зафиксировал, что Грузия является лидером в регионе и назвал реформы в стране образцовыми.
«Важной была встреча и с сенатором Грэмом, который высоко оценил демократические реформы в Грузии и процессы, проходящие с точки зрения европейской и евроатлантической интеграции», — заявил министр иностранных дел.
Визит премьера в США продолжается. 20 сентября запланирована встреча с Госсекретарем Майком Помпое. Мамука Бахтадзе будет присутствовать на открытии 73-ей сессии Генеральной ассамблеи ООН, а затем обратится к участникам генеральных дебатов на грузинском языке.
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