Залкалиани: Грузия становится главной опорой для США в регионе и за ее пределами

19.09.2018 11:06 Грузия становится главной опорой для нашего главного стратегического партнера, США в регионе и за ее пределами, — об этом во время визита в США заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.



По его словам, в рамках официального визита в Соединенные Штаты Америки Грузия получила важные послания и поддержку.



Как отметил министр иностранных дел, важнейшим было заявление советника президента США Болтона, в котором он открыто зафиксировал, что Грузия является лидером в регионе и назвал реформы в стране образцовыми.



«Важной была встреча и с сенатором Грэмом, который высоко оценил демократические реформы в Грузии и процессы, проходящие с точки зрения европейской и евроатлантической интеграции», — заявил министр иностранных дел.



Визит премьера в США продолжается. 20 сентября запланирована встреча с Госсекретарем Майком Помпое. Мамука Бахтадзе будет присутствовать на открытии 73-ей сессии Генеральной ассамблеи ООН, а затем обратится к участникам генеральных дебатов на грузинском языке.















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