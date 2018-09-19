Клэр Муди: Достигнутый Грузией прогресс - впечатляющий

19.09.2018 11:15 Член комитета ассоциации ЕС-Грузия Клэр Муди заявляет, что прогресс, достигнутый Грузией с точки зрения реформ, является впечатляющим. Как заявила Муди после встречи в парламенте Грузии, соглашение об ассоциации должно принести благополучие населению Грузии.



«Грузия является передовой среди стран-участников инициативы Восточного партнерства, о чем мы говорили не раз. В парламенте мы рассмотрели вопросы широкого спектра. Приезд в Грузию – хороший шанс, чтобы на месте ознакомиться с положением и увидеть результаты реформ. Достигнутый Грузией прогресс – впечатляющий. Проведены существенные реформы, налицо отличный прогресс. Мы говорили об имплементации соглашения об ассоциации. У этого соглашения есть и должно быть влияние на ежедневную жизнь людей, оно должно нести благополучие.



Я – заместитель председателя комитета по безопасности и обороне в Европарламенте и вопросы безопасности очень мне близки. Мы выслушали отчет миссии мониторинга Евросоюза в связи с существующим положением, о проблемах, нерешенных по сей день. Грузинский народ знает, что у Европарламента тесное сотрудничество с Грузией и он всегда четкий и твердый в своих позициях. Подтверждением этого была та резолюция, которую мы приняли в связи с десятилетней годовщиной Августовской войны. Европарламент поддерживает территориальную целостность, суверенитет Грузии и активно участвует в процессе», — заявила Клэр Муди Первому каналу.



В парламенте Грузии проходит седьмое заседание комитета парламентской ассоциации ЕС-Грузия.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

