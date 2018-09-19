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Клэр Муди: Достигнутый Грузией прогресс - впечатляющий


19.09.2018   11:15
Член комитета ассоциации ЕС-Грузия Клэр Муди заявляет, что прогресс, достигнутый Грузией с точки зрения реформ, является впечатляющим. Как заявила Муди после встречи в парламенте Грузии, соглашение об ассоциации должно принести благополучие населению Грузии.

«Грузия является передовой среди стран-участников инициативы Восточного партнерства, о чем мы говорили не раз. В парламенте мы рассмотрели вопросы широкого спектра. Приезд в Грузию – хороший шанс, чтобы на месте ознакомиться с положением и увидеть результаты реформ. Достигнутый Грузией прогресс – впечатляющий. Проведены существенные реформы, налицо отличный прогресс. Мы говорили об имплементации соглашения об ассоциации. У этого соглашения есть и должно быть влияние на ежедневную жизнь людей, оно должно нести благополучие.

Я – заместитель председателя комитета по безопасности и обороне в Европарламенте и вопросы безопасности очень мне близки. Мы выслушали отчет миссии мониторинга Евросоюза в связи с существующим положением, о проблемах, нерешенных по сей день. Грузинский народ знает, что у Европарламента тесное сотрудничество с Грузией и он всегда четкий и твердый в своих позициях. Подтверждением этого была та резолюция, которую мы приняли в связи с десятилетней годовщиной Августовской войны. Европарламент поддерживает территориальную целостность, суверенитет Грузии и активно участвует в процессе», — заявила Клэр Муди Первому каналу.

В парламенте Грузии проходит седьмое заседание комитета парламентской ассоциации ЕС-Грузия.






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