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Мамука Бахтадзе встретился с сенатором Линдси Грэмом


19.09.2018   11:48
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе встретился с председателем подкомитета по иностранным отношениям Сената США, сенатором Линдси Грэмом, — об этом сообщает администрация правительства Грузии.

Премьер поблагодарил сенатора США за активную поддержку Грузии, за тот вклад, в результате которого помощь Грузии всегда находится на повестке дня Сената.

«Именно по инициативе Линдси Грэма подкомитет по иностранным отношениям подготовил законопроект, который предусматривает увеличение бюджета помощи Грузии. Сенатор Грэм, в свою очередь, дал высокую оценку текущим демократическим реформам в Грузии.

Он подчеркнул значительный прогресс Грузии в области демократии и институционального развития и отметил, что Грузия является лидером с этой точки зрения в регионе. Председатель подкомитета по иностранным отношениям Сената еще раз подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Он положительно оценил шаги, предпринятые Грузией в направлении укрепления обороноспособности, и подчеркнул важность сотрудничества США и Грузии в области обороны и безопасности. Сенатор также выразил поддержку на пути интеграции в НАТО и поблагодарил Грузию за участие в международных миротворческих миссиях.

На встрече премьер-министр и сенатор также говорили о возможностях развития сотрудничества Грузии и Америки в различных сферах. Сенатор Линдси Грэм подчеркнул, что будет активно продолжать поддерживать Грузию», — говорится в информации администрации правительства Грузии.






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