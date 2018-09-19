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73-ая сессия Генеральной ассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке
19.09.2018 11:49
73-ая сессия Генеральной ассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке. Как заявила на церемонии открытия министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса, участников сессии ожидает напряженная работа. В этом году работой сессии будет руководить Эспиноса.
Среди приоритетов 73-ей сессии Генеральной ассамблеи ООН главный дипломат Эквадора назвала реформу ООН, превенцию конфликтов, обеспечение защиты прав человека, гендерное равноправие и преодоление несправедливости в мире.
По ее словам, ООН должна быть ближе к людям.
На повестке дня сессии – 175 вопросов, в том числе из таких сфер как: международная безопасность, разоружение, устойчивое развитие, гуманитарная помощь, содействие правосудию и развитие международного права.
На церемонии открытия 73-ей сессии Генеральной ассамблеи ООН присутствовал генеральный секретарь организации. Антониу Гутерриш обратился к гостям и обратил внимание на важность международного сотрудничества.
В рамках сессии состоятся и политические дебаты, во время которых лидеры государств-членов ООН выступят с речью. Среди них будет премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, который обратится к участникам сессии с трибуны ООН 27 сентября.
Мамука Бахтадзе также приглашен на официальный прием от имени президента США Дональда Трампа и его супруги, который проходит в честь государств и глав правительств, участвующих в 73-й сессии Генассамблеи ООН. В ходе визита в Нью-Йорк запланированы двухсторонние встречи премьера с лидерами ЕС, разных стран и главами правительств.
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