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Грузия и Албания подписали соглашение об обмене секретной информацией и двухсторонней защите
19.09.2018 11:58
Глава Службы государственной безопасности Вахтанг Гомелаури и руководитель Директората безопасности секретной информации Албании Дориан Тола подписали соглашение «Об обмене секретной информацией и двухсторонней защите между правительством Грузии и Советом министров Республики Албания».
По данным ведомства, будет создана твердая правовая основа для обмена секретной информацией между двумя странами, как в сферах безопасности и правоохранительной деятельности, так и в области иностранных отношений и т.д.
Делегация Директората безопасности секретной информации Албании находится в Грузии с официальным визитом. На встрече Вахтанг Гомелаури и Дориан Тола подчеркнули важность углубления сотрудничества в сфере безопасности и наметили планы на будущее.
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