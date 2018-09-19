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Грузия является главным партнером ЕС в регионе - Карл Харцель


19.09.2018   12:08
Грузия является главным партнером Евросоюза в регионе, — об этом руководитель представительства ЕС в Грузии Карл Харцель заявил во время выступления в парламенте.

«Я, как посол Евросоюза, приехал сюда работать с большим энтузиазмом, чтобы максимально углубить отношения между Евросоюзом и Грузией. Грузия является главным партнером ЕС в регионе. Наши отношения никогда не были на таком высоком уровне, как сегодня. Мы продолжим экономическую поддержку Грузии. Поддерживаем важные реформы в стране, суверенитет и территориальную целостности страны. Также поддерживаем решение конфликта мирным путем и продолжаем политику непризнания в отношении т.н. Южной Осетии и Абхазии», — заявил руководитель представительства ЕС в Грузии Карл Харцель.

В Грузии с двухдневным визитом находится делегация Европарламента. Сегодня заседание комитета парламентской ассоциации ЕС-Грузия завершит работу принятием совместного заявления.






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