Стивен Никс: Мы сделаем все, чтобы укрепить отношения между США и Грузией

19.09.2018 12:09 Международный республиканский институт поддерживает эти усилия премьер-министра Грузии и мы сделаем все, чтобы укрепить отношения США-Грузии, — по данным пресс-службы администрации премьер-министра Грузии, об этом директор европейских и азиатских программ IRI Стивен Никс заявил после встречи с Мамукой Бахтадзе.



По его словам, возможность встретиться с премьер-министром Грузии была у него и на прошлой неделе в Тбилиси, когда он находился с визитом вместе с президентом Международного республиканского института Даниэлем Твинингом.



«Мы рассмотрели отношения США-Грузии и на прошлой неделе премьер-министр заявил, что одной из главных его целей является укрепление сильных связей между нашими странами. Он вновь остается верным этой цели и желает развивать отношения в направлении политики, дипломатии, военной сферы и безопасности.



Конечно, мы в Международном республиканском институте поддерживаем эти усилия и сделаем все, чтобы укрепить отношения США-Грузии», — заявил Стивен Никс.















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