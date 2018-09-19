В период правления «Грузинской мечты» бюрократические расходы возросли на 685 миллиона лари

19.09.2018 12:43 "С 2012 до 2018 года количество занятых в государственном секторе увеличилось на 11 000 человек. (В это не входят тысячи внештатно оформленных людей, и люди, занятые в государственных организациях, которые не финансируют прямо из госбюджета)- именно так начинается новая глава документа "Двадцать два тезиса для описания плачевного социально-экономического положения страны", касающаяся бюрократии, возросшей в стране в период правления "Грузинской мечты".



В документе сказано, что большая часть местного бюджета служит бюрократии, об этом свидетельствуют и цифры. В частности, "Грузинская мечта-демократическая Грузия" в период своего управления увеличила бюрократические расходы на 685 миллионов лари.



В документе также подчеркивается, что увеличилась коррупция, и как аргумент приводится исследование "Международной прозрачности". По индексу восприятия коррупции организации, Грузия в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, с 44 места переместилась на 46 место, поскольку в период правления "Грузинской мечты" значительно возросло количество коррупционных сделок, особенно в инфраструктурных проектах.



А также читаем, что в 2013-2018 годы Министерство регионального развития и инфраструктуры потратило 6,7 миллиардов лари. Из-за непрозрачных и коррупционных тендеров выполнением этих работ тратятся на миллионы лари больше. Постоянный рост показателя государственных закупок без тендера (договоренностью с одним лицом) в последние годы является первичным источником коррупции. Это указывает также на рост коррупции.



Что касается примеров бесполезной траты государственных ресурсов, в перечни списка проблем "Двадцать два тезиса для описания плачевного социально-экономического положения страны", прежде всего, фигурирует имя премьер-министра Мамуки Бахтадзе.



Доходы Мамуки Бахтадзе на должности генерального директора "ЖД Грузии" в течение 5 лет (2013-2017) составили 1,3 миллиона лари, что равно возмещению труда педагога за 166 лет, и члена парламента за 32 года" - сказано в документе.



За премьером следует перечень доходов бывшего председателя Национальной комиссии коммуникаций Грузии, Вахтанга Абашидзе. Выясняется, что работая на этой должности в течение трех лет (2014-2017) возмещение составило 693 000 лари, что равно зарплате полицейского за 60 лет и машинистов метро за 36 лет.



Доходы Сулхана Зумбуридзе по документам в годы работы на должности председателя управляющего совета "Государственной электросистемы Грузии" составили 1,14 миллиона лари, что равно зарплате президента Грузии за 14 лет.















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