Бахтадзе рассказал американским экспертам о о внешнеполитических приоритетах Грузии

19.09.2018 12:50 Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на встрече с американскими экспертами говорил о внешнеполитических приоритетах Грузии, вопросах стратегического партнерства с США и региональной роли страны. Как сообщают в пресс-службе премьер-министра, Мамука Бахтадзе встретился с американскими экспертами в American Enterprise Institute.



По их информации, на встрече внимание было акцентировано на вопросах двусторонней повестки дня США и Грузии, осуществленных грузинским правительством реформах, цель которых – развитие системы образования, содействие быстрому экономическому росту и малому и среднему бизнесу.



Были подчеркнуты прогресс, достигнутый Грузией на пути европейской и евроатлантической интеграции и демократическая и экономическая трансформация страны.



Темой разговора также была обстановка, существующая на оккупированных территориях Грузии, отношения с Россией и мирная политика правительства Грузии.



Внимание было уделено и предстоящим в Грузии президентским выборам. Премьер отметил, что правительство Грузии вновь обеспечит проведение выборов в свободной, справедливой и прозрачной обстановке.



Главу грузинского правительства сегодня приняла старший вице-президент American Enterprise Institute Даниель Плетка. Институтом до назначения на нынешнюю должность руководил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.















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