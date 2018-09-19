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Зурабишвили обвиняет духовных лиц в нарушении условий конкордата


19.09.2018   12:57
Поддерживаемый «Грузинской мечтой» кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили обвиняет духовных лиц в нарушении условий конкордата между государством и Церковью.

Как заявила Зурабишвили в эфире телекомпании «Имеди», духовные лица «до такой степени не должны вмешиваться» ни в избирательную кампанию, ни в вопросы, связанные с управлением страны. Так расценивает поддерживаемый правящей командой кандидат в президенты критические комментарии, высказанные духовными лицами по поводу культивации конопли, передает «IPN».

«Как можно, чтобы Церковь до такой степени принимала участие в избирательной кампании? Между прочим, как у президента, как у ответственного также за исполнение конкордата между Церковью и властями, государством, у меня будет в связи с этим сильный протест, потому, что это нарушение всех тех договоренностей, которые существуют между Православной церковью и государством с точки зрения вмешательства до такой степени», - заявила Саломе Зурабишвили.






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