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Гия Вольский исключает, что большинство уступит "Альянсу патриотов" собственную квоту для сохранения фракции


19.09.2018   13:39
Вице-спикер парламента Гия Вольский исключает, что большинство уступит «Альянсу патриотов» собственную квоту для сохранения фракции.

Как заявил журналистам Гия Вольский, предоставлять квоту нет никакого основания.

«Почему они распались, какие претензии у них есть друг к другу, по этому поводу были сделаны заявления и если существует что-либо еще, у меня нет информации. В формате большинства было создано несколько фракций и они адекватны по своему политическому настрою к большинству. «Альянс патриотов» не находится в корреляции с темой других фракций и я недоумеваю, что вы задаете мне такой вопрос. Если кто-то хочет выйти из большинства и присоединиться к «патриотам», это может быть мнением отдельных депутатов. Что же касается их должностей, фракция обуславливает наличие должности. Регламент один для всех, для меня и для ждругих. Ему должны подчиняться и большинство и меньшинство», — заявил Вольский.








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