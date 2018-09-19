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В Грузии начала работу наблюдательская миссия OSCE/ODIHR на выборах президента Грузии


19.09.2018   13:46
По приглашению правительства Грузии в стране начала работу наблюдательская миссия на президентских выборах Грузии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (OSCE/ODIHR), — сообщает МИД Грузии.

Как и на предыдущих выборах, и в этом году OSCE/ODIHR будет представлена самой многочисленной международной наблюдательской миссией.

По мандату миссии наблюдать за президентскими выборами в Грузии будут около 400 международных наблюдателей, включая 28 долгосрочных и 350 краткосрочных наблюдателей.

В связи с началом работы миссии заместитель министра иностранных дел Грузии Хатуна Тотладзе приняла руководителя миссии по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Герта-Генриха Аренса.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества и предвыборную среду в Грузии. Хатуна Тотладзе подтвердила готовность оказать максимальную поддержку наблюдательной миссии.







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