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Джонатан Кац: Визит премьер-министра в США своевременный и важный


19.09.2018   13:56
«Очень хорошо, что премьер-министр Грузии посетил Вашингтон, так как важно дальнейшее развитие и усиление отношений США и Грузии», — заявил старший исследователь Германского фонда Маршалла после встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.

По его оценке, тесные и сильные связи входят в интерес обеих стран.

«Бесспорно, что сильные, дипломатические отношения, такие, как сотрудничество в сферах экономики и безопасности находятся в интересах обеих стран. Поэтому визит премьер-министра Грузии в США своевременный и важный. Естественно, мы работаем над тем, как развить между нашими странами существующие позитивные отношения», — заявил Джонатан Кац.

Премьер-министр Грузии встретился с экспертами по внешней политике в American Enterprise Institute.











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