|
|
Джонатан Кац: Визит премьер-министра в США своевременный и важный
19.09.2018 13:56
«Очень хорошо, что премьер-министр Грузии посетил Вашингтон, так как важно дальнейшее развитие и усиление отношений США и Грузии», — заявил старший исследователь Германского фонда Маршалла после встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.
По его оценке, тесные и сильные связи входят в интерес обеих стран.
«Бесспорно, что сильные, дипломатические отношения, такие, как сотрудничество в сферах экономики и безопасности находятся в интересах обеих стран. Поэтому визит премьер-министра Грузии в США своевременный и важный. Естественно, мы работаем над тем, как развить между нашими странами существующие позитивные отношения», — заявил Джонатан Кац.
Премьер-министр Грузии встретился с экспертами по внешней политике в American Enterprise Institute.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна