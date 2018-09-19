Джонатан Кац: Визит премьер-министра в США своевременный и важный

19.09.2018 13:56 «Очень хорошо, что премьер-министр Грузии посетил Вашингтон, так как важно дальнейшее развитие и усиление отношений США и Грузии», — заявил старший исследователь Германского фонда Маршалла после встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.



По его оценке, тесные и сильные связи входят в интерес обеих стран.



«Бесспорно, что сильные, дипломатические отношения, такие, как сотрудничество в сферах экономики и безопасности находятся в интересах обеих стран. Поэтому визит премьер-министра Грузии в США своевременный и важный. Естественно, мы работаем над тем, как развить между нашими странами существующие позитивные отношения», — заявил Джонатан Кац.



Премьер-министр Грузии встретился с экспертами по внешней политике в American Enterprise Institute.

























• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

