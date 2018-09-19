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Правительство Украины одобрило соглашение с Грузией о поездках за ID-картами


19.09.2018   14:21
Правительство Украины одобрило проект соглашения о поездках в Грузию по внутренним паспортам в форме ID-карт.

Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Соглашение предусматривает, что граждане Украины смогут посещать Грузию на основании внутренних паспортов в форме ID-карт, которые содержат бесконтактный электронный носитель.

На сегодня между странами действует соглашение о безвизовых поездках от 31 марта 1999 года. Соглашение освобождает граждан от оформления долгосрочных виз для пребывания или проживания на срок более 90 дней.

Ранее посол Украины в Грузии Игорь Долгов заявил, что Украина и Грузия планируют подписать соглашение о поездках по внутренним паспортам во время пребывания делегаций стран в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН в конце сентября.






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