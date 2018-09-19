В мэрии Кутаиси произошла драка между членами «ГМ» и «ЕНД»

19.09.2018 16:40 В здании мэрии Кутаиси произошло физическое противостояние между членами «Грузинской мечты» и «Национального движения».



Как сообщает «IPN», перед началом заседания муниципального собрания (сакребуло) члены большинства – Амиран Копалеишвили и Имеда Сагинадзе напали на Гию Уклеба и Гигу Шушания и побили их.



Драка длилась несколько минут, поскольку на месте не было сотрудников службы охраны. Через некоторое время после того, как инцидент был исчерпан, началось заседание, на котором член «Национального движения» Гия Уклеба сделал заявление.



«Такое еще не происходило в самоуправлении. Этим вы нас не запугаете. Заседание мы не покинем», - заявил Гия Уклеба.



Противостояние связано с ошибкой, опубликованной на официальном сайте кутаисской мэрии, из-за чего мэрия стала предметом насмешек.



Депутаты побили оппонентов из-за насмешек. Так, вчера мэрия и непосредственного мэр распространили информацию об установлении освещения в сквере, указав, что это сквер Нико Николадзе. Реально же, сквер носит имя Иакоба Николадзе, из-за чего оппозиционные депутаты призвали мэрию к изучению истории собственного города.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

