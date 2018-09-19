На первый же случай нарушения условий сдерживающего ордера распространится уголовная ответственность

19.09.2018 16:45 В законопроект «О насилии в семье» вносятся изменения. По заявлению заместителя министра внутренних дел Грузии Натии Мезвришвили, нарушение условий сдерживающего ордера станет не административным правонарушением, а уголовным преступлением.



«Это представленный нами законопроект. Нарушение условий сдерживающего ордера больше не будет административным правонарушением, в первом же случае это будет уголовным преступлением. Мы ужесточили подходы и наказание за совершение насилия в семье. Ввели сравнительно жесткое наказание за повторное совершение семейного преступления. В этом заключается основная суть законопроекта», - заявила Натия Мезвришвили.















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