Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

На первый же случай нарушения условий сдерживающего ордера распространится уголовная ответственность


19.09.2018   16:45
В законопроект «О насилии в семье» вносятся изменения. По заявлению заместителя министра внутренних дел Грузии Натии Мезвришвили, нарушение условий сдерживающего ордера станет не административным правонарушением, а уголовным преступлением.

«Это представленный нами законопроект. Нарушение условий сдерживающего ордера больше не будет административным правонарушением, в первом же случае это будет уголовным преступлением. Мы ужесточили подходы и наказание за совершение насилия в семье. Ввели сравнительно жесткое наказание за повторное совершение семейного преступления. В этом заключается основная суть законопроекта», - заявила Натия Мезвришвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Перевозить зерно на автотранспортных средствах в Грузии разрешат до конца года
Грузия может перейти на почасовую оплату труда
Дебра Мейбург: Грузинское вино в Китае с 18 места переместилось на 9 место
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Брайан Уитмор: Абхазам и осетинам в итоге придется решать, хотят они быть провинцией России, или жить в европейской Грузии
Люк Коффи: США могут помочь Грузии в более успешном осуществлении мирной инициативы правительства
Проект резолюции об оккупированных регионах Грузии представлен Конгрессу США
Абхазскую милицию вернули в прошлый век
В начале 2019 года у административной границы Абхазии откроется авторынок
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Грузии начала работу наблюдательская миссия OSCE/ODIHR на выборах президента
В Чечне и Дагестане нашли недостроев на десятки миллиардов рублей
Чечне и Ингушетии предсказали экономический спад
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна