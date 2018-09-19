Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Элизабет Руд: США всегда поддерживают развитие свободной медии в Грузии


19.09.2018   16:57
«США всегда поддерживают развитие свободной медии в Грузии», — об этом заявила исполняющая обязанности посла США в Грузии Элизабет Руд в связи с вопросом о телекомапнии «Иберия».

Как отметила Руд, ведется следствие, соответственно, она не сделает комментарий относительно «Иберии».

«Скажу вам, что Америка всегда поддерживала и поддерживает развитие свободной медии в Грузии. Что касается телекомпании «Иберия», я не сделаю об этом комментариев, так как ведется определенное следствие», — заявила Руд.

Телекомпания «Иберия» 7 сентября распространила чрезвычайное заявление. Как отмечается в нем, «Иберии» перекрыли главный источник финансирования. Компания «Омега групп», в состав которой входит телекомпания «Иберия», парализована.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Перевозить зерно на автотранспортных средствах в Грузии разрешат до конца года
Грузия может перейти на почасовую оплату труда
Дебра Мейбург: Грузинское вино в Китае с 18 места переместилось на 9 место
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Брайан Уитмор: Абхазам и осетинам в итоге придется решать, хотят они быть провинцией России, или жить в европейской Грузии
Люк Коффи: США могут помочь Грузии в более успешном осуществлении мирной инициативы правительства
Проект резолюции об оккупированных регионах Грузии представлен Конгрессу США
Абхазскую милицию вернули в прошлый век
В начале 2019 года у административной границы Абхазии откроется авторынок
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Грузии начала работу наблюдательская миссия OSCE/ODIHR на выборах президента
В Чечне и Дагестане нашли недостроев на десятки миллиардов рублей
Чечне и Ингушетии предсказали экономический спад
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна