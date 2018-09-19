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Элизабет Руд: США всегда поддерживают развитие свободной медии в Грузии
19.09.2018 16:57
«США всегда поддерживают развитие свободной медии в Грузии», — об этом заявила исполняющая обязанности посла США в Грузии Элизабет Руд в связи с вопросом о телекомапнии «Иберия».
Как отметила Руд, ведется следствие, соответственно, она не сделает комментарий относительно «Иберии».
«Скажу вам, что Америка всегда поддерживала и поддерживает развитие свободной медии в Грузии. Что касается телекомпании «Иберия», я не сделаю об этом комментариев, так как ведется определенное следствие», — заявила Руд.
Телекомпания «Иберия» 7 сентября распространила чрезвычайное заявление. Как отмечается в нем, «Иберии» перекрыли главный источник финансирования. Компания «Омега групп», в состав которой входит телекомпания «Иберия», парализована.
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