В Грузии могут ввести ограничения на продажу алкогольных напитков

19.09.2018 17:46 Наряду с табаком, будет ограничено потребление, доступность, и реклама алкоголя. Национальный центр контроля заболеваний уже подготовил соответствующую стратегию действия, и планирует инициировать в парламент. Согласно документу, который попал в руки агентства "Бизнеспрессньюс", в конкретные дни и часы будет ограничена розничная продажа алкоголя, а также ограничится число мест их реализации.



В частности, потребление алкоголя может быть запрещено в рабочие часы в местах общественного сбора, государственных учреждениях, и транспорте всех видов, в том числе общественном транспорте.



По словам авторов инициативы, основной целью национальной стратегии снижения вредного потребления алкоголя является содействие здоровью населения Грузии.



В документе, подготовленном Национальным центром контроля заболеваний, сказано, что, прежде всего по рекомендации WHO (Всемирная организация здравоохранения) будет создан орган (институт или агентство), который будет ответственным за проведение национальной политики, широкое освещение информации, и повышение общественного сознания о вреде потребления алкоголя.



А также планируется ужесточение законов против управления транспортным средством под воздействием алкоголя, и ужесточение соответствующих мер. В частности, разговор идет о снижении лимита содержания алкоголя в крови. По заявлению авторов инициативы, в большинстве европейских стран он установлен в пределах 0,2 г/л. По действующему на сегодня в Грузии закону этот предел составляет 0,3 г/л.



Ограничивается также доступность алкоголя. В том числе произойдет сокращение мест дистрибуции алкоголя и продажи алкоголя, и законодательное регулирование количества мест потребления (внутренних и наружных здания) алкоголя.



По стратегии, на покупку и потребление алкоголя будет установлен минимальный возрастной предел, а в местах общественного сбора или в официальных государственных структурах заработают регуляции в связи с принятием алкоголя.



Кроме того, будет ограничена реклама алкогольных напитков.



Согласно разработанному документу, будет снижена доза алкоголя в алкогольных напитках. Кроме того, планируется обязать производителя нанести на внешней стороне алкоголя информацию о вредном воздействии и возможных результатах потребления алкоголя.



Произойдет регулирование цен алкогольных напитков. В частности в плане формирование специфической системы внутреннего налогообложения. Регулярная проверка цен в отношении инфляции и доходов; Установление ограничений и запретов на скидки на алкогольные напитки, способствующие продаже большего количества алкогольных напитков.



При необходимости произойдет установление минимальной цены на алкогольные напитки, стимулирование низких цен на безалкогольные напитки, а для экономических операторов, существующих в сфере алкогольных напитков, снижение или прекращение субсидий.



Кроме того, государство будет обязано увеличить возможности здравоохранения и системы социального благосостояния, чтобы лечить потребителей алкоголя, и превенция нарушений, вызванных алкоголем. В том числе поддержка и обеспечение семей необходимыми сервисами.



В документе Центра контроля заболеваний сказано, что данная стратегия подготовлена на базе нормативных документов, принятых Советом Европы, Всемирной организацией здравоохранения, и партнерскими международными организациями.

















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