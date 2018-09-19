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Прокуратура расследует возможную фальсификацию подписей в поддержку одного из кандидатов в президенты


19.09.2018   18:11
Главная прокуратура Грузии начала расследование по факту возможной фальсификации подписей в поддержку кандидата в президенты страны, режиссера и писателя Михаила Антадзе. Основанием для начала проверки стало официальное обращение в следственные органы Центральной избирательной комиссии.

ЦИК Грузии обнаружил в списке граждан, которые поддерживают выдвижение в президенты представителя партии «Государство для народа» имя, данные и подпись премьер-министра Мамуки Бахтадзе. Однако, как заявили в Центризбиркоме, факсимиле на бланке радикально отличается от общеизвестной подписи Бахтадзе.

Сообщается также, что в ЦИК обратился еще один гражданин, заявивший, что его данные были использованы без его согласия.






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