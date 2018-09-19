|
|
Прокуратура расследует возможную фальсификацию подписей в поддержку одного из кандидатов в президенты
19.09.2018 18:11
Главная прокуратура Грузии начала расследование по факту возможной фальсификации подписей в поддержку кандидата в президенты страны, режиссера и писателя Михаила Антадзе. Основанием для начала проверки стало официальное обращение в следственные органы Центральной избирательной комиссии.
ЦИК Грузии обнаружил в списке граждан, которые поддерживают выдвижение в президенты представителя партии «Государство для народа» имя, данные и подпись премьер-министра Мамуки Бахтадзе. Однако, как заявили в Центризбиркоме, факсимиле на бланке радикально отличается от общеизвестной подписи Бахтадзе.
Сообщается также, что в ЦИК обратился еще один гражданин, заявивший, что его данные были использованы без его согласия.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна