В Грузии решили облегчить запреты и санкции на потребление табачных изделий

19.09.2018 18:13 Комитет образования и науки поддержал изменения, на основании которых в определенной степени облегчаются ограничения, запреты, и санкции, введенные с точки зрения потребления табака.



Председатель парламентского комитета здравоохранения Акакий Зоидзе ознакомил членов комитета с проектом поправок к закону "О контроле табака" и "Кодексу административных правонарушений". По словам депутата, запреты и регуляции, принятые в связи с запрещением табака, выявили некоторые пробелы с точки зрения исполнения в практике, что вызвало необходимость внести изменения в законы.



Согласно поправкам к закону "О контроле табака", снимается ограничение в связи с потреблением табака на территориях, находящихся в собственности высших учебных, профессиональных, медицинских, и фармацевтических учреждений. В то же время, вводятся определенные условия, в частности, на территории этих учреждений будет допускаться курение табака в месте, специально отведенном руководителем учреждения. Количество таких мест на территории учреждения не должно быть больше трех, а площадь каждого места не должна быть больше 20 квадратных метров.



Кроме того, курение табака в виде исключения будет допускаться в салоне игорных аппаратов, для разрешения устройства которого введена ставка разрешительного сбора в размере не менее 200 000 лари.



Курение табака будет также допущено в здании профессионального театра, предназначенном для постоянного пользования, только артистом в ходе спектакля с целью осуществления творческого замысла режиссера. К тому же перед началом спектакля следует проинформировать зрителя о вреде курения.



Изменения, запланированные в "Кодексе административных правонарушений", предусматривают снижение количества штрафной суммы. Конкретней, по действующей норме в случае нарушения водитель общественного транспорта штрафуется на 500 лари, а по поправке, предложенной парламенту, эта сумма составляет 200 лари. Соответственно, в случае нарушения вместо 500 он заплатит 200 лари, а в случае повторения нарушения вместо 1000 лари - 400 лари.



Кроме того, законопроект учитывает штрафование физического лица в размере 100 лари, а повторение нарушения - на 200 лари.



По заявлению Акакия Зоидзе, никакие другие исключения с точки зрения запрещения потребления табака не будут допускаться.

















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