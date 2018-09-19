Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии решили облегчить запреты и санкции на потребление табачных изделий


19.09.2018   18:13
Комитет образования и науки поддержал изменения, на основании которых в определенной степени облегчаются ограничения, запреты, и санкции, введенные с точки зрения потребления табака.

Председатель парламентского комитета здравоохранения Акакий Зоидзе ознакомил членов комитета с проектом поправок к закону "О контроле табака" и "Кодексу административных правонарушений". По словам депутата, запреты и регуляции, принятые в связи с запрещением табака, выявили некоторые пробелы с точки зрения исполнения в практике, что вызвало необходимость внести изменения в законы.

Согласно поправкам к закону "О контроле табака", снимается ограничение в связи с потреблением табака на территориях, находящихся в собственности высших учебных, профессиональных, медицинских, и фармацевтических учреждений. В то же время, вводятся определенные условия, в частности, на территории этих учреждений будет допускаться курение табака в месте, специально отведенном руководителем учреждения. Количество таких мест на территории учреждения не должно быть больше трех, а площадь каждого места не должна быть больше 20 квадратных метров.

Кроме того, курение табака в виде исключения будет допускаться в салоне игорных аппаратов, для разрешения устройства которого введена ставка разрешительного сбора в размере не менее 200 000 лари.

Курение табака будет также допущено в здании профессионального театра, предназначенном для постоянного пользования, только артистом в ходе спектакля с целью осуществления творческого замысла режиссера. К тому же перед началом спектакля следует проинформировать зрителя о вреде курения.

Изменения, запланированные в "Кодексе административных правонарушений", предусматривают снижение количества штрафной суммы. Конкретней, по действующей норме в случае нарушения водитель общественного транспорта штрафуется на 500 лари, а по поправке, предложенной парламенту, эта сумма составляет 200 лари. Соответственно, в случае нарушения вместо 500 он заплатит 200 лари, а в случае повторения нарушения вместо 1000 лари - 400 лари.

Кроме того, законопроект учитывает штрафование физического лица в размере 100 лари, а повторение нарушения - на 200 лари.

По заявлению Акакия Зоидзе, никакие другие исключения с точки зрения запрещения потребления табака не будут допускаться.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Перевозить зерно на автотранспортных средствах в Грузии разрешат до конца года
Грузия может перейти на почасовую оплату труда
Дебра Мейбург: Грузинское вино в Китае с 18 места переместилось на 9 место
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Брайан Уитмор: Абхазам и осетинам в итоге придется решать, хотят они быть провинцией России, или жить в европейской Грузии
Люк Коффи: США могут помочь Грузии в более успешном осуществлении мирной инициативы правительства
Проект резолюции об оккупированных регионах Грузии представлен Конгрессу США
Абхазскую милицию вернули в прошлый век
В начале 2019 года у административной границы Абхазии откроется авторынок
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Грузии начала работу наблюдательская миссия OSCE/ODIHR на выборах президента
В Чечне и Дагестане нашли недостроев на десятки миллиардов рублей
Чечне и Ингушетии предсказали экономический спад
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна