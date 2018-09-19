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Депутат Давид Чичинадзе вышел из состава парламентского большинства


19.09.2018   18:17
Депутат парламента Грузии Давид Чичинадзе заявил о решении покинуть ряды парламентского большинства и продолжить работу в статусе независимого депутата. Свой шаг он объяснил несогласием с позицией «Грузинской мечты» по некоторым вопросам.

Чичинадзе, в частности, раскритиковал правящую фракцию за то, что она не выдвинула своего кандидата в президенты на предстоящих в октябре выборах. «На мой взгляд, это абсолютно неприемлемо для политической команды и для партии», – заявил депутат. Он также дал понять, что не согласен с позицией «Грузинской мечты» по вопросу марихуаны и другим законодательным инициативам.

Стоит отметить, что секретариат «Грузинской мечты» отчислил депутата из рядов партии еще в июле. Тогда в правящей команде объяснили свое решение тем, что Давид Чичинадзе не раз делал заявления, наносящие ущерб имиджу и интересам партии.

Ранее СОВА сообщала о решении еще одного члена парламента Грузии продолжить работу в качестве независимого депутата. Член фракции «Патриоты Грузии» Нато Чхеидзе покинула ее ряды, обвинив однопартийцев в нежелании поддержать основанную ею телекомпанию «Иберия».







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