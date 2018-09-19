Парламентская фракция «Патриоты Грузии» развилалсь - Нато Чхеидзе вышла из фракции

19.09.2018 19:13 Депутат Нато Чхеидзе покинула партию «Альянс патриотов» и продолжит парламентскую деятельность уже в статусе независимого депутата. Об этом она заявила на пленарном заседании законодательного органа.



Причиной своего ухода Чхеидзе назвала ненадлежащую поддержку со стороны «Альянса патриотов» по вопросу, связанному с телекомпанией «Иберия».



В своем слове Чхеидзе затронула события последних недель. Она раскритиковала законопроект по вопросу марихуаны, а также говорила о телекомпании «Иберия».



Вместе с тем, она выразила надежду, что в парламенте найдется один депутат, который вместо нее войдет в фракцию «Патриотов», так как для наличия фракции в ней должны состоять не менее шести депутатов.



Телекомпания «Иберия» 7 сентября распространила чрезвычайное заявление. Как отмечается в нем, «Иберии» перекрыли главный источник финансирования. Компания «Омега групп», в состав которой входит телекомпания «Иберия», парализована.



По данным Минфина, входящая в «Омега групп» табачная компания «ОДжиТи» является единственной компанией, которая задолжала бюджету более 50 миллионов лари. Из-за этого в отношении компании были приняты меры принудительного характера — инкасо и арест.















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