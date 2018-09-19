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Два внефракционных депутата не исключают создания своей фракции


19.09.2018   19:17
Депутаты Давид Чичинадзе и Нато Чхеидзе не исключают создания фракции. Чхеидзе и Чичинадзе на сегодняшнем пленарном заседании выступили с заявлениями о выходе из своих фракций.

В беседе с журналистами Чичинадзе отметил, что в прошлом у него есть опыт работы в одной фракции с Нато Чхеидзе.

«Я не собираюсь никого переманивать из большинства, пусть сами принимают решение. Если вы посмотрите на прошлое, я и Нато Чхеидзе были в одной фракции в парламенте созыва 1999-2004 годов», — сказал Чичинадзе.

«Я ушла из «Патриотов», а Давид Чичинадзе из «Грузинской мечты», и посмотрим, откуда ещё уйдут депутаты. Так как нас, независимых депутатов, будет немало, можно о чем-то думать», — заявила Чхеидзе.






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