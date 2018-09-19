Аджей Дуда: Впервые мы увидели российскую агрессию в 2008 году в Грузии

19.09.2018 19:21 По словам президента Польши Анджея Дуды, Россия на протяжении лет ведет себя агрессивно и первый пример этому весь мир увидел в Грузии в 2008 году.



Данное заявление Дуда сделал на пресс-конференции после встречи в Белом доме с Дональдом Трампом.



«Милитаризация Калининградского округа продолжается уже 10 лет. Это реальность, в которой нам приходится жить. Россия продолжает агрессивно вести себя и усиливает военные активы. Впервые мы увидели пример агрессивного поведения России в 2008 году в Грузии. Президент Польши Лех Качинский отправился тогда в Грузию вместе с европейскими лидерами, чтобы остановить российские танки, которые готовились к нападению на столицу Грузии. Именно с этого времени военная активность не прекращалась», — заявил президент Польши.















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