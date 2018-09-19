Миссия ODIHR по наблюдению за выборами начала работу в Грузии

19.09.2018 19:25 Бюро по демократическим институтам и правам человека (ODIHR) в связи с президентскими выборами 2018 года открыла в Грузии наблюдательную миссию. В нее входят представители Парламентской ассамблеи ОБСЕ и наблюдательной миссии НАТО.





Как заявил руководитель наблюдательной миссии Герт-Хайнрих Аренс, в составе миссии 14 международных экспертов и 29 долгосрочных наблюдателей, которые с 26 сентября будут распределены в масштабе Грузии. А непосредственно 28 октября за процессом выборов будут наблюдать 350 краткосрочных наблюдателей.





По его же словам, миссия даст оценку президентским выборам, обязательствам ОБСЕ и другим стандартам, установленным для демократических выборов, а также их соответствие с национальным законодательством.

Наблюдательная миссия будет следить за процессом регистрации кандидатов, предвыборной кампанией, работой избирательной администрации и соответствующих государственных органов, исполнением законодательных требований, медиа-средой и решениями избирательных споров.





«У нас вышло хорошее сотрудничество с Грузией, как с партнером. Мы уже провели встречу в Министерстве иностранных дел и Центральной избирательной комиссии. Мы также встретимся со всеми заинтересованными лицами. Напишем отчет. Нас интересует демократичность, беспристрастность, прозрачность. Нас не интересует результат, поскольку – это выбор грузинского народа. Присмотримся к финансированию кампании. Первый отчет будет на второй же день после выборов, а через 8 недель будет опубликован полноценный отчет», - заявил Герт-Хайнрих Аренс.















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