Саакашвили: Бахтадзе раскритиковал кандидатуру Саломе Зурабишвили

19.09.2018 19:45 Третий президент Грузии прокомментировал официальный визит действующего премьер-министра страны в США. По данным Михеила Саакашвили, Мамука Бахтадзе раскритиковал кандидатуру Саломе Зурабишвили, которую правящая партия решила поддержать на предстоящих выборах президента.



«Так называемого премьера Бахтадзе в Вашингтон направил Иванишвили, чтобы подправить свой имидж олигарха. Вчера у него были закрытые встречи в аналитическом центре AEl. Там он не сдержался и много ругал кандидата в президенты, предательницу Зурабишвили. И еще жаловался, что когда ее назвали кандидатом, то не учли его мнение», — пишет Саакашвили сегодня на своей личной странице в фейсбуке.















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