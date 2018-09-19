|
|
Власти Грузии обещают БДИПЧ ОБСЕ максимальное содействие в наблюдении за президентскими выборами в стране
19.09.2018 19:59
До 400 наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ будут следить за ходом президентских выборов Грузии.
Как сообщает пресс-служба грузинского Министерства иностранных дел, в среду вопрос подготовки к предстоящим выборам обсудили в МИД замглавы ведомства Хатуна Тотладзе и руководитель миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах в республике Герт-Хинрих Арен.
По информации МИД, на встрече было заявлено, что БДИПЧ ОБСЕ будет представлена самой большой международной миссией наблюдателей.
Сообщается, что с мандатом миссии мониторинг выборов будут осуществлять 28 долгосрочных и 350 краткосрочных наблюдателей.
Как отмечают в МИД, Х.Тотладзе на встрече выразила благодарность БДИПЧ ОБСЕ за направление в Грузию такого числа наблюдателей и заявила о готовности грузинских властей оказать миссии максимальную помощь с целью обеспечения ее эффективного функционирования.
Президентские выборы в Грузии пройдут 28 октября.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна