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Власти Грузии обещают БДИПЧ ОБСЕ максимальное содействие в наблюдении за президентскими выборами в стране


19.09.2018   19:59
До 400 наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ будут следить за ходом президентских выборов Грузии.

Как сообщает пресс-служба грузинского Министерства иностранных дел, в среду вопрос подготовки к предстоящим выборам обсудили в МИД замглавы ведомства Хатуна Тотладзе и руководитель миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах в республике Герт-Хинрих Арен.

По информации МИД, на встрече было заявлено, что БДИПЧ ОБСЕ будет представлена самой большой международной миссией наблюдателей.

Сообщается, что с мандатом миссии мониторинг выборов будут осуществлять 28 долгосрочных и 350 краткосрочных наблюдателей.

Как отмечают в МИД, Х.Тотладзе на встрече выразила благодарность БДИПЧ ОБСЕ за направление в Грузию такого числа наблюдателей и заявила о готовности грузинских властей оказать миссии максимальную помощь с целью обеспечения ее эффективного функционирования.

Президентские выборы в Грузии пройдут 28 октября.






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