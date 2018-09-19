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В парламенте Грузии рассматривают поправки об ограничении курения марихуаны


19.09.2018   20:13
Юридический комитет парламента Грузии приступил к обсуждению пакета законопроектов, которые предусматривают ограничение права на курение марихуаны в стране.

МВД Грузии разработало поправки после того, как Конституционный суд упразднил единственное сохранившееся до недавнего времени наказание за употребление марихуаны - штраф.

Поправки будут внесены как в Уголовный кодекс, так и в Кодекс административных правонарушений.

Как пояснила заместитель министра внутренних дел Натия Мезвришвили, представляя законопроект, санкции будут пропорциональны действиям и будут полностью соответствовать решениям Конституционного суда, согласно которым нельзя сажать в тюрьму за потребление марихуаны.

"Мы не хотим представлять такой закон, соответствие которого Конституции завтра может оказаться под вопросом", - заявила Мезвришвили.

По ее словам, уголовное наказание - будь то штраф или лишение свободы - должно быть пропорционально нанесенному обществу вреду







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