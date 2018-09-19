Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Премьер-министр Грузии встретился с сенатором Роджером Уикером


19.09.2018   22:02
Находящийся с визитом в США премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сегодня встретился с председателем Хельсинкской комиссии, сенатором Роджером Уикером. Об этом сообщает пресс-служба правительственной администрации Грузии.

Стороны обсудили текущие политические и экономические реформы в Грузии, развитие институтов в стране, проблемы безопасности в регионе и важную роль Грузии в процессе преодоления этих проблем.

Премьер-министр и сенатор подчеркнули перспективы углубления стратегического партнерства между двумя странами.

Мамука Бахтадзе поблагодарил сенатора за вклад в подготовку законодательных актов, поддерживающих Грузию.

Сенатор Роджер Уикер подтвердил поддержку Грузии на пути интеграции в НАТО. Он дал положительную оценку шагам, предпринятым страной в области обороны и безопасности. Сенатор высказал веру в то, что предстоящие президентские выборы пройдут в свободной и справедливой среде в Грузии. Представители Хельсинкской комиссии также будут следить за процессом выборов.

На встрече было отмечено, что двусторонние отношения между Грузией и Соединенными Штатами будут и далее утверждаться и укрепляться в различных областях.

Встреча Сенате премьер-министра и сенатора состоялась в Сенате США.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
НБГ: Процесс получения кредита для физических лиц упрощается
Перевозить зерно на автотранспортных средствах в Грузии разрешат до конца года
Грузия может перейти на почасовую оплату труда
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Брайан Уитмор: Абхазам и осетинам в итоге придется решать, хотят они быть провинцией России, или жить в европейской Грузии
Люк Коффи: США могут помочь Грузии в более успешном осуществлении мирной инициативы правительства
Проект резолюции об оккупированных регионах Грузии представлен Конгрессу США
Абхазскую милицию вернули в прошлый век
В начале 2019 года у административной границы Абхазии откроется авторынок
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
МИД Грузии: Выражаем возмущение в связи с деструктивными действиями России и оккупационных режимов
В порту Анаклиа начались морские работы
Пашинян: Отныне во всех проводимых в Армении выборах будет побеждать только народ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна