Премьер-министр Грузии встретился с сенатором Роджером Уикером

19.09.2018 22:02 Находящийся с визитом в США премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сегодня встретился с председателем Хельсинкской комиссии, сенатором Роджером Уикером. Об этом сообщает пресс-служба правительственной администрации Грузии.



Стороны обсудили текущие политические и экономические реформы в Грузии, развитие институтов в стране, проблемы безопасности в регионе и важную роль Грузии в процессе преодоления этих проблем.



Премьер-министр и сенатор подчеркнули перспективы углубления стратегического партнерства между двумя странами.



Мамука Бахтадзе поблагодарил сенатора за вклад в подготовку законодательных актов, поддерживающих Грузию.



Сенатор Роджер Уикер подтвердил поддержку Грузии на пути интеграции в НАТО. Он дал положительную оценку шагам, предпринятым страной в области обороны и безопасности. Сенатор высказал веру в то, что предстоящие президентские выборы пройдут в свободной и справедливой среде в Грузии. Представители Хельсинкской комиссии также будут следить за процессом выборов.



На встрече было отмечено, что двусторонние отношения между Грузией и Соединенными Штатами будут и далее утверждаться и укрепляться в различных областях.



Встреча Сенате премьер-министра и сенатора состоялась в Сенате США.















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