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Премьер и руководящие лица "Amazon" поговорили о важном потенциале Грузии в отношении цифровых технологий


19.09.2018   22:15
Растущая роль Грузии в цифровом направлении, региональные проекты и возможные пути сорудничества были главной темой обсуждения на встрече премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе и руководящими вебсервисами компании «Amazon» лицами, которая прошла сегодня в Вашингтоне. Информацию об этом распространяет администрация правительства Грузии.

Руководитель направления международного расширения компании Джон Бреннан ознакомил главу грузинского правительства с приоритетами компании «Amazon» и запланированными активностями с точки зрения улучшения сервисов.

В ходе разговора был подчеркнут ключевой потенциал Грузии в области развития цифровых технологий, особенно в региональном контексте.

Одной из главных обсуждаемых тем была перспектива развития цифрового «Шелкового пути» и направления, в которых Грузия может эффективно использовать сервисы «Amazon».
Направления, в которых услуги Amazon могут быть эффективно использованы.

Премьер-министр отметил, что развитие цифровой экономики в Грузии имеет большое значение и правительство приветствует успешное сотрудничество с ведущими мировыми компаниями и обмен с ними опытом.






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