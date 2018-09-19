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Цихелашвили: У положения на оккупированных территориях нет ничего общего с независимостью


19.09.2018   22:24
Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии на заседании парламентского комитета ассоциации Евросоюза- Грузии говорила о 10 годах оккупации, ситуации на оккупированных территориях, миротворческой политике Грузии, и значении поддержки партнеров.

Кетеван Цихелашвили детально проинформировала депутатов Европарламента о гуманитарных вызовах и правовом положении человека на оккупированных территориях. По словам государственного министра, проживающее там грузинское население фактически является жертвой этнической дискриминации, и поэтому весьма важно внимание и активность партнеров, чтобы удалось сдерживать эти процессы, и улучшить ситуацию.

"Мы подытожили печальные 10 лет. Россия продолжает оккупацию территорий Грузии. По полученным результатам однозначно видно, что существующее положение не имеет, и не может иметь ничего общего с независимостью. Это 10 лет зависимости от России, и политика объявленной русификации. Этот процесс действительно не в интересах людей, проживающих на оккупированных территориях, вблизи от них, если они пострадали в результате конфликта"- заявила Кетеван Цихелашвили.

На заседании особое внимание уделили мирной инициативе правительства Грузии "Шаг к лучшему будущему". По словам государственного министра, для осуществления инициативы правительство сейчас работает над инфраструктурной и финансовой частью, и в этом процессе чрезвычайно важна поддержка партнеров.

"Для нас мир не имеет альтернативы. Мы все делаем, и в будущем сделаем для того, чтобы мирно урегулировать конфликт, но мы ежедневно нейтрализуем провокации, и положение на месте неприемлемое. Люди находятся в сложном положении. Поэтому необходимо инвестировать еще больше ресурса в мир"- добавила государственный министр.

Во встрече участвовали постояннодействующие делегации парламента Грузии и Европарламента под руководством сопредседателей парламентского комитета Ассоциации Тамар Хулордава и Саджад Карима.






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