Бахтадзе: Россия снова пытается создать препятствия нашим мирным инициативам

20.09.2018 10:44 Россия снова пытается создать препятствия нашим мирным инициативам, — об этом премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил в интервью телекомпании Fox News.



По его словам, к сожалению, Россия оккупировала 20% территории Грузии и продолжает свою агрессивную политику.



«Многие грузины были вынуждены покинуть свой дом на оккупированных территориях. Россия оккупировала два исторических региона Грузии. Конечно, грузинское правительство твердо стоит пути мирного разрешения конфликтов. К сожалению, Россия снова пытается создать препятствия нашим мирным инициативам», — заявил Мамука Бахтадзе.



Премьер-министр Грузии также ответил на вопрос журналиста — рассматривается ли интеграция лишь 80% Грузии в НАТО. Премьер отметил, что территориальная целостность и суверенитет являются для Грузии красной линией.



«Исторически, оба региона являются составляющей частью нашего государства. Да, членство в НАТО — наш главный приоритет. Мы всегда делаем больше, чем от нас требуется. Хотя наша экономика не такая крупная, мы тратим более 2% ВВП на сферу оборону.



Наши отношения и дружба испытаны в борьбе рядом с США. Наши бойцы бок о бок борются с международным терроризмом в Афганистане и Ираке. По статистике вклада на душу населения, мы являемся крупнейшим вкладчиком в этих международных миссиях. Мы очень серьезно относимся к этому вопросу», — заявил Мамука Бахтадзе.



На вопрос журналиста — что думает правительство Грузии об отношениях Трампа и России, Мамука Бахтадзе отвечает, что диалог Трампа с Россией обнадеживает, потому что альтернативы не существует.



«Для нас очень обнадеживающим было решение президента Трампа в связи с ведением диалога с Россией, потому что диалог безальтернативен. Однако мы должны также учитывать и контекст региона, поскольку растут нестабильность, и, соответственно, вызовы, но прямой диалог с Россией на высшем уровне является очень плодотворным и позитивным шагом», — заявляет Бахтадзе.















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