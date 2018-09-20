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Бахтадзе: Россия снова пытается создать препятствия нашим мирным инициативам
20.09.2018 10:44
Россия снова пытается создать препятствия нашим мирным инициативам, — об этом премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил в интервью телекомпании Fox News.
По его словам, к сожалению, Россия оккупировала 20% территории Грузии и продолжает свою агрессивную политику.
«Многие грузины были вынуждены покинуть свой дом на оккупированных территориях. Россия оккупировала два исторических региона Грузии. Конечно, грузинское правительство твердо стоит пути мирного разрешения конфликтов. К сожалению, Россия снова пытается создать препятствия нашим мирным инициативам», — заявил Мамука Бахтадзе.
Премьер-министр Грузии также ответил на вопрос журналиста — рассматривается ли интеграция лишь 80% Грузии в НАТО. Премьер отметил, что территориальная целостность и суверенитет являются для Грузии красной линией.
«Исторически, оба региона являются составляющей частью нашего государства. Да, членство в НАТО — наш главный приоритет. Мы всегда делаем больше, чем от нас требуется. Хотя наша экономика не такая крупная, мы тратим более 2% ВВП на сферу оборону.
Наши отношения и дружба испытаны в борьбе рядом с США. Наши бойцы бок о бок борются с международным терроризмом в Афганистане и Ираке. По статистике вклада на душу населения, мы являемся крупнейшим вкладчиком в этих международных миссиях. Мы очень серьезно относимся к этому вопросу», — заявил Мамука Бахтадзе.
На вопрос журналиста — что думает правительство Грузии об отношениях Трампа и России, Мамука Бахтадзе отвечает, что диалог Трампа с Россией обнадеживает, потому что альтернативы не существует.
«Для нас очень обнадеживающим было решение президента Трампа в связи с ведением диалога с Россией, потому что диалог безальтернативен. Однако мы должны также учитывать и контекст региона, поскольку растут нестабильность, и, соответственно, вызовы, но прямой диалог с Россией на высшем уровне является очень плодотворным и позитивным шагом», — заявляет Бахтадзе.
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