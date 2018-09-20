Госдепартамент США распространяет информацию о встрече Давида Залкалиани и Дэвида Хейла

20.09.2018 10:47 Государственный департамент США распространяет информацию о встрече министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани и заместителя государственного секретаря Дэвида Хейла.



«В ходе встречи заместитель государственного секретаря Хейл подтвердил поддержку США в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Грузии и обе стороны рассмотрели сотрудничество США-Грузии в связи с совместными приоритетами глобальной безопасности, также видения в связи с событиями, развернувшимися в регионе», — говорится в заявлении пресс-спикера Государственного департамента Хизер Науэрт.















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