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Госдепартамент США распространяет информацию о встрече Давида Залкалиани и Дэвида Хейла
20.09.2018 10:47
Государственный департамент США распространяет информацию о встрече министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани и заместителя государственного секретаря Дэвида Хейла.
«В ходе встречи заместитель государственного секретаря Хейл подтвердил поддержку США в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Грузии и обе стороны рассмотрели сотрудничество США-Грузии в связи с совместными приоритетами глобальной безопасности, также видения в связи с событиями, развернувшимися в регионе», — говорится в заявлении пресс-спикера Государственного департамента Хизер Науэрт.
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