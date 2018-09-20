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«Европейская Грузия» выходит из состава межведомственной комиссии
20.09.2018 11:26
«Европейская Грузия» покидает межведомственную комиссию. Как поясняет член комиссии и представитель парламентского меньшинства Отар Кахидзе, комиссия не реагирует на избирательные нарушения, ее работа стала похожа на фарс и из-за этого «Европейская Грузия» не видит смысла работать в этом формате.
«Этот процесс стал похож на полный фарс. Она и до этого не отличалась большой открытостью, демократичностью и своевременным реагированием на зафиксированные нарушения, однако в последнее время мы не видим даже смысла продолжать участие в деятельности данной комиссии, пока не будет реагирования. Пока эта комиссия является просто формальностью и ее председатель – пропитанная политической ненавистью г-жа Тея Цулукиани, «Европейская Грузия» не видит смысла оставаться в этой комиссии», — заявил Отар Кахидзе.
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