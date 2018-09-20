Заявления Саломе Зурабишвили против архиереев наделало много шума

20.09.2018 11:42 Очередные шумные заявления Саломе Зурабишвили стали темой парламентских дебатов. Большинство один за другим защищало в зале заседания законодательного органа поддерживаемого ими кандидата в президенты, и критиковала оппозицию.



Правящая партия обвиняет оппонентов в дискредитации Саломе Зурабишвили, и утверждает, что оппоненты критикуют Зурабишвили только из-за того, что она является женщиной.



Тем временем, представители оппозиции советуют правящей партии, вместо нападок на оппонентов хорошо пересмотреть отношение Саломе Зурабишвили к началу августовской войны.



Оппозиция убеждена, что Россия использует антигосударственную позицию Зурабишвили, и страна предстанет перед опасностью проигрыша тяжб в международных судах.



Заявления Саломе Зурабишвили стали темой парламентских дебатов после того, как кандидат в президенты на этот раз напала с заявлением на Церковь, и обвинила в нарушении Конкордата.



Зурабишвили предупредила духовенство, что после ее выбора в президенты, если священники будут вмешиваться в мирскую деятельность, она остро отреагирует на это. Непосредственные конкуренты Зурабишвили, Григол Вашадзе из Объединенной оппозиции и Давид Бакрадзе из "Европейской Грузии" напомнили кандидату правящей партии, что Церковь, как институт, является составной частью общества.



Позиция еще одного оппозиционного лидера из "Европейской Грузии" Гиги Бокерия отличается от позиции Бакрадзе. По его мнению, недопустимо использование против политических оппонентов религиозных чувств, даже если это Саломе Зурабишвили.



Большинство из кандидатов в президенты уверено, что Саломе Зурабишвили напала на Церковь по заданию Бидзины Иванишвили. По их мнению, председатель "Грузинской мечты" обижен на духовенство после того, как из-за их радикального протеста процесс культивации-реализации марихуаны остановился.



Аналитики убеждены, что Саломе Зурабишвили старается понравиться Бидзине Иванишвили, и именно поэтому откровенно выступает против Церкви.















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