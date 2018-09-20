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Объединенная оппозиция требует конституционально запрета культивации растений, из которых можно изготавливать наркотики
20.09.2018 12:20
Объединенная оппозиция "Сила в единстве" требует отозвать из парламента законопроект о культивации/экспорте марихуаны. Об этом заявил на недавнем брифинге кандидат в президенты Григол Вашадзе.
По его словам, оппозиция не допустит, чтобы Грузия стала страной –нарко производителем.
"И стар и млад объединились против вредоносной инициативы, подразумевающей превращение наших обесцененных, причем сознательно обесцененных сельскохозяйственных земель в плантации марихуаны. Весь народ, все общество категорически против этого. Объединенная оппозиция, составной частью которой является "Единое национальное движение", категорически требует: первое, отзовите из парламента этот законопроект, потому как мы не остановимся. Мы не допустим превращения Грузии в страну-производителя наркотиков. И второе, не допустим, чтобы этой страной правили наркоторговцы. Если ваш идеал быть наркобарыгой, наш идеал - твердо стоящая на ногах страна, основанная на экономике знания"- заявил Григол Вашадзе.
Кандидат в президенты от Объединенной оппозиции сегодня говорил также о законодательной инициативе. По словам Григола Вашадзе, необходимо внести поправку в конституцию, согласно которой категорически будет запрещено разводить в Грузии растения, которые содержат наркотические вещества.
"Мы собираемся, обязательно потребуем, и внесем инициативу, внести в нашу конституцию поправку, которая категорически запретит культивацию в Грузии тех растений, из которых можно изготовлять наркотики. Если "инициатива", и эти бредовые идеи "Грузинской мечты" осуществятся, это прямой путь гибели нашего народа. Мы не допустим уничтожения грузинского народа от наркотиков"- заявил Григол Вашадзе.
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