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«Национальное движение», вслед за «Европейской Грузией», выходит из межведомственной комиссии


20.09.2018   12:39
«Национальное движение» выходит из межведомственной комиссии. По словам члена «Национального движения» Левана Бежашвили, партия считает нецелесообразным участие политических субъектов в данном формате в таких условиях, когда в работе межведомственной комиссии не участвует объективный арбитр.

По заявлению Бежашвили, в руках Теи Цулукиани комиссия превратилась в штаб избирательный «Грузинской мечты». По его словам, «Национальное движение» консультировалось с НПО и другими политическими субъектами.

«Это не новое решение. Естественно, мы примем это решение, потому что в данном формате, на фоне этого министра юстиции невозможно говорить о каком-либо сотрудничестве и обеспечении нормальной избирательной среды. Эти консультации были проведены, и мы дожидались решения НПО. Поэтому, когда в комиссии не участвует конкретный объективный арбитр, мы считаем нецелесообразным участие политических субъектов в этом формате », — сказал Леван Бежашвили.

Сегодня межведомственную комиссию также покинула «Европейская Грузия».

В то же время, 14 сентября неправительственные организации «Международное общество справедливых выборов и демократии» и «Ассоциация молодых юристов Грузии» выразили недоверие межведомственной комиссии.






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