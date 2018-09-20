«Национальное движение», вслед за «Европейской Грузией», выходит из межведомственной комиссии

20.09.2018 12:39 «Национальное движение» выходит из межведомственной комиссии. По словам члена «Национального движения» Левана Бежашвили, партия считает нецелесообразным участие политических субъектов в данном формате в таких условиях, когда в работе межведомственной комиссии не участвует объективный арбитр.



По заявлению Бежашвили, в руках Теи Цулукиани комиссия превратилась в штаб избирательный «Грузинской мечты». По его словам, «Национальное движение» консультировалось с НПО и другими политическими субъектами.



«Это не новое решение. Естественно, мы примем это решение, потому что в данном формате, на фоне этого министра юстиции невозможно говорить о каком-либо сотрудничестве и обеспечении нормальной избирательной среды. Эти консультации были проведены, и мы дожидались решения НПО. Поэтому, когда в комиссии не участвует конкретный объективный арбитр, мы считаем нецелесообразным участие политических субъектов в этом формате », — сказал Леван Бежашвили.



Сегодня межведомственную комиссию также покинула «Европейская Грузия».



В то же время, 14 сентября неправительственные организации «Международное общество справедливых выборов и демократии» и «Ассоциация молодых юристов Грузии» выразили недоверие межведомственной комиссии.















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