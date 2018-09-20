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Один человек задержан по обвинению в избиении редактора журнала «Либерал»


20.09.2018   12:47
По сообщению МВД Грузии, в результате оперативно-следственных действий, по обвинению в избиении редактора журнала «Либерали» правоохранители задержали одного человека.

По заявлению МВД, следствие установило, что 15 сентября текущего года в Тбилиси обвиняемый нанес физические оскорбления редактору журнала «Либерали» Зурабу Вардиашвили и скрылся с места происшествия.

По информации ведомства, обвиняемый признает совершенное преступление и заявляет, что он перепутал Зураба Вардиашвили с другим человеком.

В связи с этой версией ведомства Коалиция за адвокатирование СМИ, которая объединяет 12 НПО, 18 сентября опубликовала заявление, в котором «выразила обеспокоенность» и попросила МВД своевременно расследовать этот факт, допросить свидетелей и присвоить Зурабу Вардиашвили статус пострадавшего.

НПО считают, что необходимо установить, «не связано ли нападение» на редактора журнала «Либерали» с его журналистской деятельностью, а в случае подтверждения, этому делу следует дать «соответствующую квалификацию».

Сам пострадавший Зураб Вардиашвили также не согласен с версией следствия. «Или следствие покрывает нападавших, или они удивительно неквалифицированы и не могут выдвинуть обвинение… Это не просто нападение только на меня, это нападение на безопасность любого гражданина, это нападение на общество, защищенное законом, и я буду бороться с этим, не только как участник этого случая, но и как просто гражданин и журналист», — написал он на своей странице в Facecbook.

Редактор журнала «Либерали» Зураб Вардиашвили 15 сентября подвергся нападению в одном из пригородов Тбилиси со стороны группы неизвестных лиц, которые расправились с ним физически.


Civil Georgia





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