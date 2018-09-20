Саакашвили заявляет, что премьер-министру Бахтадзе не нравится Саломе Зурабишвили

20.09.2018 12:53 Третий президент Грузии прокомментировал официальный визит действующего премьер-министра страны в США. По данным Михеила Саакашвили, Мамука Бахтадзе раскритиковал кандидатуру Саломе Зурабишвили, которую правящая партия решила поддержать на предстоящих выборах президента.



«Так называемого премьера Бахтадзе в Вашингтон направил Иванишвили, чтобы подправить свой имидж олигарха. Вчера у него были закрытые встречи в аналитическом центре AEl. Там он не сдержался и много ругал кандидата в президенты, предательницу Зурабишвили. И еще жаловался, что когда ее назвали кандидатом, то не учли его мнение», — пишет Саакашвили сегодня на своей личной странице в фейсбуке.



В настоящее время Михеил Саакашвили находится в Голландии — на родине своей супруги Сандры Руловс. Он лишен гражданства Грузии и Украины и пользуется документами, выданными ему правительством Голландии как апатриду.



Следует отметить, что с инициативой не представлять кандидатуру от правящей партии на предстоящих в октябре президентских выборах выступил именно председатель правящей партии «Грузинская мечта», миллиардер Бидзина Иванишвили.



В интервью Общественному телевидению Грузии он сообщил, что, хотя многие в правящей команде с ним были не согласны, он настаивал, что «Грузинская мечта» должна не выставлять своего кандидата, а поддержать независимого или вовсе «оставить этот пост оппозиции».



На фоне того, что правящая партия обладает конституционным большинством в парламенте и с большим отрывом выиграла местные выборы, Иванишвили считает отказ от борьбы в президентской гонке шагом, который будет способствовать развитию демократии. По его словам, тот факт, что представители правящей партии контролируют все ветви власти в Грузии «не понимают в Европе».



В итоге правящая партия «Грузинская мечта» недавно официально заявила о том, что поддержит на выборах президента страны кандидатуру Саломе Зурабишвили, в том числе окажет ей финансовую помощь во время избирательной кампании. По мнению председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, поддержка правящей партии обеспечит Зурабишвили не менее 50% голосов избирателей.



66-летняя Саломе Зурабишвили в 2004-2005 годах занимала должность министра иностранных дел в правительстве Михеила Саакашвили, а затем ушла в оппозицию. На выборах в парламент 2016 года «Грузинская мечта» также поддержала Зурабишвили, отказавшись выставить собственную кандидатуру на Мтацминдском мажоритарном участке в Тбилиси, чтобы не составлять ей конкуренцию.















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