Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Порошенко потребовал регистрировать пророссийские СМИ в качестве «российских агентов влияния»


20.09.2018   12:56
Президент Украины Петр Порошенко в ходе ежегодного послания Верховной Раде рассказал о деятельности российских «агентов влияния». Его слова приводит интернет-издание «Страна.ua».

Глава государства предупредил об угрозе «российского реванша» в Украине. «Некоторые телеканалы, издания, интернет-сайты стали неприкрытым рупором российской пропаганды», — сказал он и потребовал регистрировать так называемых российских агентов влияния.

Порошенко также заявил об опасности вхождения во власть после выборов неназванных «пророссийских» сил. Президент Украины призвал дать им отпор «силой закона и силой убеждения».

Ранее, 17 сентября, лидер одной из двух правящих партий «Народный фронт» Максим Бурбак анонсировал подготовку законопроекта об иностранных агентах в Украине и также предупредил о «российской агентуре» и ее «политических пешках», в частности, опасной он считает деятельность Россотрудничества.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Wizzair с апреля 2019 года открывает рейс Кутаиси-Гданьск
Внешняя торговля Грузии за январь-август 2018 года
НБГ: Процесс получения кредита для физических лиц упрощается
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Брайан Уитмор: Абхазам и осетинам в итоге придется решать, хотят они быть провинцией России, или жить в европейской Грузии
Люк Коффи: США могут помочь Грузии в более успешном осуществлении мирной инициативы правительства
Проект резолюции об оккупированных регионах Грузии представлен Конгрессу США
Абхазскую милицию вернули в прошлый век
В начале 2019 года у административной границы Абхазии откроется авторынок
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Кобахидзе: Если мы увидим, что законопроект наносит вред, мы должны отложить экономику в сторону
EUMM: Группа наблюдательской миссии ЕС тоже работает над возобновлением сорванной 89-ой встречи в кратчайшие сроки
В Варшаве обсудили ситуацию в «оккупированных регионах» Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна