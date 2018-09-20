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У вас нет идеалов, и ничего кроме денег вас не объединяет- Григол Вашадзе представителям ГМ
20.09.2018 15:20
Кандидат в президенты от "Объединенной оппозиции" Григол Вашадзе специальным брифингом отозвался на факт избиения депутата ЕНД Городского собрания Кутаиси.
Кандидат в президенты обвинил депутатов "Грузинской мечты" в групповом нападении на оппозиционера.
Вашадзе убежден, что агрессия правящей команды вызвана ожиданием поражения в выборах.
"Недостойно этого города, что в Городском собрании у него такие "бандерлоги". Кутаиси является одной из колыбелей культуры, и постарайтесь соответствовать этому. Они напали трусливо, как им свойственно. Это было нападение не только на одну партию, это было оскорбление государства и идеалов. У вас нет идеалов, ничего кроме денег вас не объединяет, поэтому мы никогда не будем соперничать с вами в насилии. Эта ваша агрессия вызвана тем, что заранее знаете, вы жестоко проигрываете"- обратился Вашадзе к оппонентам.
По словам члена "Национального движения" Городского собрания Кутаиси, на него напал депутат "Грузинской мечты" Имеда Сатинадзе. В избиение депутата включились и другие депутаты властного большинства Городского собрания.
По утверждению Георгия Уклеба, правящая партия расправилась с ним из-за статуса, опубликованного в социальной сети о Саломе Зурабишвили. Вместе с тем, Уклеба говорит, что раздражение представителей "мечты" вызвало также его заявление в связи с мэром Кутаиси, где Уклеба назвал мэра Кутаиси невеждой.
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