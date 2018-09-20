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Кобахидзе не исключает отзыва законопроекта о культивации марихуаны


20.09.2018   15:45
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе не исключает отзыва законопроекта о культивации марихуаны.

В связи с этим Ираклий Кобахидзе распространяет заявление.

«В грузинском обществе волнения вызвал законопроект, который касается культивации, переработки и экспорта растения конопли в целях производства медицинских и косметических средств.

На законопроект откликнулась православная церковь Грузии. Мы являемся политической силой, главная ценность которой – человек и защита его достоинства, принцип которой – действовать в интересах народа и особое уважение церкви и Патриарха.

Мы слушаем общество и церковь. Исходя именно их этих ценностей и принципов, как вы знаете, мы приняли решение остановить рассмотрения вышеуказанного законопроекта в парламенте Грузии. Мы считаем, что мы честны перед грузинским обществом и церковью, так как представленный законопроект не предусматривает производство и реализацию наркотических средств.

Однако, если существует опасность того, что законопроект может поощрить незаконный оборот наркотических средств, мы примем решение об отзыве законопроекта.

К сожалению волнениями общества злоупотребили определенные силы, главным признаком которых является именно игнорирование достоинства человека и попытка его ущемления, противостояние со страной, народом и обществом, целенаправленная борьба против церкви и оскорбление религиозных чувств.

Призываем общество никому не позволять злоупотреблять волнением в свою пользу.

Выражаем огромное уважение в отношении Святейшего и Блаженнейшего, каждый шаг и заявление которого проникнуто мудростью, и который всегда нацелен на защиту интересов нашей страны и общества. Призываем всех, как наших соратников, так и других представителей общества, воздержаться от продолжения эмоциональной политики в публичном пространстве по этому вопросу», — заявляет Ираклий Кобахидзе.






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