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Кобахидзе не исключает отзыва законопроекта о культивации марихуаны
20.09.2018 15:45
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе не исключает отзыва законопроекта о культивации марихуаны.
В связи с этим Ираклий Кобахидзе распространяет заявление.
«В грузинском обществе волнения вызвал законопроект, который касается культивации, переработки и экспорта растения конопли в целях производства медицинских и косметических средств.
На законопроект откликнулась православная церковь Грузии. Мы являемся политической силой, главная ценность которой – человек и защита его достоинства, принцип которой – действовать в интересах народа и особое уважение церкви и Патриарха.
Мы слушаем общество и церковь. Исходя именно их этих ценностей и принципов, как вы знаете, мы приняли решение остановить рассмотрения вышеуказанного законопроекта в парламенте Грузии. Мы считаем, что мы честны перед грузинским обществом и церковью, так как представленный законопроект не предусматривает производство и реализацию наркотических средств.
Однако, если существует опасность того, что законопроект может поощрить незаконный оборот наркотических средств, мы примем решение об отзыве законопроекта.
К сожалению волнениями общества злоупотребили определенные силы, главным признаком которых является именно игнорирование достоинства человека и попытка его ущемления, противостояние со страной, народом и обществом, целенаправленная борьба против церкви и оскорбление религиозных чувств.
Призываем общество никому не позволять злоупотреблять волнением в свою пользу.
Выражаем огромное уважение в отношении Святейшего и Блаженнейшего, каждый шаг и заявление которого проникнуто мудростью, и который всегда нацелен на защиту интересов нашей страны и общества. Призываем всех, как наших соратников, так и других представителей общества, воздержаться от продолжения эмоциональной политики в публичном пространстве по этому вопросу», — заявляет Ираклий Кобахидзе.
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