Кобахидзе: Мамука Бахтадзе надлежащим образом представляет интересы нашей страны в США

20.09.2018 15:48 Мы с особым вниманием относимся к каждому визиту в Соединенные Штаты Америки, — об этом председатель парламента Ираклий Кобахидзе заявил оценивая визит Мамуки Бахтадзе в США.



По его словам, Бахтадзе представляет интересы страны надлежащим образом.



«Соединенные Штаты Америки являются нашим главным стратегическим партнером, исходя из этого, естественно, мы с особым вниманием относимся к каждому визиту в Соединенные Штаты Америки.



В рамках этого визита внимание будет уделено многим важным аспектам сотрудничества: это – политическое и экономическое сотрудничество, и естественно, наш премьер-министр г-н Мамука Бахтадзе представляет интересы страны надлежащим образом», — заявил Ираклий Кобахидзе.















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