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Кобахидзе: Мамука Бахтадзе надлежащим образом представляет интересы нашей страны в США
20.09.2018 15:48
Мы с особым вниманием относимся к каждому визиту в Соединенные Штаты Америки, — об этом председатель парламента Ираклий Кобахидзе заявил оценивая визит Мамуки Бахтадзе в США.
По его словам, Бахтадзе представляет интересы страны надлежащим образом.
«Соединенные Штаты Америки являются нашим главным стратегическим партнером, исходя из этого, естественно, мы с особым вниманием относимся к каждому визиту в Соединенные Штаты Америки.
В рамках этого визита внимание будет уделено многим важным аспектам сотрудничества: это – политическое и экономическое сотрудничество, и естественно, наш премьер-министр г-н Мамука Бахтадзе представляет интересы страны надлежащим образом», — заявил Ираклий Кобахидзе.
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