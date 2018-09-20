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Кобахидзе: Мамука Бахтадзе надлежащим образом представляет интересы нашей страны в США


20.09.2018   15:48
Мы с особым вниманием относимся к каждому визиту в Соединенные Штаты Америки, — об этом председатель парламента Ираклий Кобахидзе заявил оценивая визит Мамуки Бахтадзе в США.

По его словам, Бахтадзе представляет интересы страны надлежащим образом.

«Соединенные Штаты Америки являются нашим главным стратегическим партнером, исходя из этого, естественно, мы с особым вниманием относимся к каждому визиту в Соединенные Штаты Америки.

В рамках этого визита внимание будет уделено многим важным аспектам сотрудничества: это – политическое и экономическое сотрудничество, и естественно, наш премьер-министр г-н Мамука Бахтадзе представляет интересы страны надлежащим образом», — заявил Ираклий Кобахидзе.






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