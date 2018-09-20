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Премьер-министр и президент NDI обсудили предвыборную среду в Грузии
20.09.2018 16:02
Предвыборную среду в Грузии, демократические реформы в стране и отношения Грузии-США обсудили на встрече премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе и президент Национально-демократического института (NDI) Дерек Митчелл. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии.
Было отмечено, что предвыборная кампания проходит в конкурентной среде, а также для обеспечения максимальной прозрачности процесса активно работает межведомственная комиссия, где у представителей политических сил и гражданского сектора есть возможность обсудить вопросы, связанные с процессом выборов.
По словам премьер-министра, правительство Грузии и в этот раз обеспечит проведение выборов в свободной, справедливой и прозрачной среде и приветствует активную вовлеченность международных наблюдателей в избирательный процесс.
Президент NDI подчеркнул свое особое отношение к Грузии и отметил, что за процессом выборов будет наблюдать как долгосрочная, так и краткосрочная миссия Национально-демократического института.
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