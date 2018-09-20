Еврокомиссия проверяет Amazon и грозит Facebook

20.09.2018 16:55 Правительство Европейского союза проверяет, не нарушил ли интернет-ритейлер Amazon 9США) антимонопольное законодательство в Старом Свете. Об этом сообщает CNBC.



По словам еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер, торговые компании предоставят Еврокомиссии информацию о том, как Amazon использует их данные.



В Брюсселе предполагают, что онлайн-площадка могла воспользоваться собранными у продавцов сведениями для того, чтобы получить преимущество перед ними.



Американской компании, если это докажут, придется выплатить штраф в 10% от оборота.



В Еврокомиссии также заявили, что могут наложить санкции на американскую соцсеть Facebook. Это заявление сделала еврокомиссар по юстиции Вера Юрова.



По ее словам, речь идет о несоответствиях в пользовательскои соглашении.



В ЕК хотят, чтобы компания к концу года доработала бы документ, переписав политику использования личных данных.



По словам Юровой, за более чем два года переговоров результата так и не удалось добиться. "Если мы не увидим результата, последуют санкции", - пригрозила чиновница.



ЕС в этом году ввел новый регламент защиты личных данных граждан государств сообщества - GDPR, который обязывает соцсети и других операторов интернет-услуг предоставлять пользователям широкие возможности по контролю использования их личных данных, включая "право на забвение". Однако Facebook оставила за собой право использования персональной информации даже после ее удаления.















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