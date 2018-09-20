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Военная полиция расследует дело пяти граждан по итогам проверки госаудита


20.09.2018   16:57
По части отчета Финансового аудита за 2017 год, касающейся Министерства обороны, которая включает факт присвоения зарплаты нескольких уволенных сотрудников, Министерство обороны срочно отреагировало в направлении, как расследования факта, так и превенции преступления такого рода в будущем"- сказано в заявлении Министерства обороны.

По пояснению министерства, сразу же по получению информации о выявленных нарушениях, военная полиция Минобороны срочно начала расследование против пяти граждан.

"Прежде всего, докладываем, что сразу же по получению информации об этих нарушениях военная полиция Министерства обороны срочно начала расследование по факту. В результате следствия было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям против пяти граждан Грузии. В том числе старшему специалисту Службы бухгалтерского учета одной из бригад Д.К. в виде меры пресечения определено заключение, а четырем, банковские счета которых он использовал, в виде меры пресечения определили залог. В процессе расследования с целью возмещения ущерба, причиненного Министерству обороны, обвиняемые вернули, и внесли в бюджет почти всю сумму. В настоящем расследование закончилось, и идет в суде. Что касается превентивных мероприятий, осуществленных министерством:

Были осуществлены важные процедурные изменения, в результате чего эффективно осуществляется деактивация из электронной программы данных казначейства сотрудников, уволенных из министерства.

Министр обороны моментально издал приказ, который урегулировал этот вопрос, и четко определил лиц, ответственных за поставку, и правильность данных.

А также, по приказу министра утверждена инструкция, регулирующая и поясняющая процедуры финансового обеспечения служащих лиц. В этой инструкции были предусмотрены недостатки, выявленные в результате аудиторских проверок Службы аудита и внутренних аудиторских проверок, и рекомендации, принятые с целью их искоренения"- говорится в заявлении Минобороны.

В отчете финансового аудита за 2017 год аппарата Министерства обороны Грузии сказано, что с использованием идентификационных данных бывших сотрудников Минобороны, в последующие месяцы с их освобождения на банковские счета начислялась зарплата. По информации Службы аудита, в 2017 году с этой целью сумма, начисленная на банковские счета, предположительно, составила 140 543. 63 лари. В отчете сказано также, что об этом будет сообщено главной прокуратуре Грузии.







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